Російський суд пом'якшив покарання п'яному водієві за участь у війні на Донбасі проти сил АТО

Про це йдеться у вироку, опублікованому в базі судових і правових актів РФ, повідомляє Newsru.

У листопаді 2015 року світовий суддя судової дільниці N4 Дімітровградського судового району Ульяновської області Світлана Федосєєва розглядала справу про водіння у п'яному стані якогось громадянина Сулейманова. Раніше він був позбавлений водійських прав за аналогічне порушення.

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При винесенні вироку суд врахував характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу підсудного, наявність пом'якшуючих покарання обставин, відсутність обтяжуючих покарання обставин, а також вплив покарання на виправлення підсудного та умови життя його сім'ї".

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Серед пом'якшуючих обставин суд виділив участь на стороні бойовиків "ДНР" з лютого по травень 2015 року. Крім того, в боях він нібито отримав травму.

Унаслідок обвинуваченого засуджено до відбування 260 годин обов'язкових робіт. Йому також заборонено керувати транспортним засобом протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН, дезертирство в лавах бойовиків стає системним явищем.