ЗМІ: У центрі Донецька 15 озброєних людей пограбували супермаркет, вогнепальне поранення отримав охоронець

Про це повідомляє сайт 62.ua.

«Напад скоєно групою приблизно з 15 осіб із першої до другої години ночі. Вони були одягнені у камуфляжну форму, добре озброєні, з радіостанціями й повністю екіпіровані», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «за попередніми даними, викрадено 15-20 млн рублів (5-10 млн грн)».

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«Хто причетний до розбійного нападу - поки невідомо. Але це були явно фахівці з відповідною підготовкою. Вони знали розташування всіх кабінетів. Імовірно, навів хтось зі співробітників», - розповіло джерело.

Внаслідок розбійного нападу вогнепальне поранення отримав охоронець. На даний момент він прооперований в обласній травматології.