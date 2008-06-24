У Києві підірвали джип "Міцубісі Паджеро"

Сьогодні вдень в Оболнському районі столиці невідомі намагалися підірвати автомобіль "Міцубісі Паджеро", що належить місцевому бізнесмену.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві, тільки-но власник джипа від’їхав від автостоянки на відстань близько 200 метрів, в автомобілі пролунав вибух.

За попередніми даними вибухотехників, які прибили на місце події, вибух стався через закладений в авто саморобний вибуховий пристрій, змонтований зі старого 76-міліметрового снаряду часів війни, і саморобного детонатора.

Як зауважили в ЦГЗ, саме через старий боєзапас снаряду "повноцінного вибуху" не сталося - автомобіль лише частково пошкоджений. Наразі його власник надає пояснення в Оболонському райуправлінні міліції щодо можливих причин інциденту.