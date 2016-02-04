"Укроборонсервіс" застрахував працівників у фірмі Порошенка-Кононенка

Дочірнє підприємство «Укроборонсервіс» держкомпанії «Укрспецекспорт» 19 січня внесло зміни до угоди з ПАТ «Страхова компанія «Країна» про страхові послуги.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Первісна угода про добровільне медичне страхування була укладена 20 жовтня 2014 р. на невизначений строк. Тоді вона коштувала 723 тис грн.

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Згідно внесених змін, на другий період застрахували 117 осіб.

Загальний страховий платіж за два періоди становить 1,59 млн грн., за другий – 823 тис грн. Загальна страхова сума за два періоди – 23,80 млн грн., за другий – 11,75 млн грн.

Жодних тендерних процедур у цьому випадку не проводилось.

Акціонерами «СК «Країна» є інвестиційні фонди «Прайм ессетс менеджмент» президента України Петра Порошенка (49,9%), «ВІК» першого заступника голови парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка (фірма названа абревіатурою сина нардепа – Віталія Ігоровича Кононенка) і «СОВА» першого заступника секретаря РНБОУ Олега Гладковського (Свинарчука).

«Укроборонпром» із липня 2014 р. очолює Роман Романов. До призначення він керував президентською виборчою компанію Порошенка по Херсонщині. Романов також торгував автомобілями «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

Першим заступником Романова із серпня 2014 р. був Сергій Пінькас. За його словами, в листопаді 2015 р. посада була ліквідована, тож він звільнився.

Нагадаємо, нардеп від БПП Сергій Лещенко повідомив, що Пінькас у якості «смотрящего» Кононенка претендував на посаду заступника міністра економіки. Міністр Айварас Абромавичус розповів, що йому дзвонили з Адміністрації президента з рекомендацією взяти кандидата, але він відмовився і вирішив піти у відставку.

Батько Сергія Пінькаса – Володимир Пінькас у липні 2015 р. очолив Херсонський державний завод «Палада». До того він очолював управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області. Нині в. о. директора заводу є Валерий Маломан.

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Крім того, замдиректора ДП «Житомирський бронетанковий завод» є Михайло Мосін, який був засуджений за службове підроблення, коли працював у Херсоні.

Родом з Херсонщини також заступник гендиректора «Укроборонпрому» з розвитку Артур Херувімов.

Також на посаду міністра освіти претендує нардеп від БПП Олександр Співаковський, на момент обрання – перший проректор Херсонського державного університету.