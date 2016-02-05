Ткаченко щодо російського телепродукту в українському ефірі: Нам потрібні власні герої

Про це сьогодні заявив генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко під час круглого столу в УНІАН на тему: «Майбутнє російського продукту на українському телеринку».

"Російські виробники кіно та серіалів, створюють їх з використанням архетипів та образів нових героїв нової Росії, які направлені на те, щоб повернути велич Росії. Таким продуктом, всі ці роки, вони фактично укладали світогляд не тільки росіян, але й українців", - сказав Ткаченко.

За його словами, розміщуючи такий російський продукт в своєму ефірі, ми продовжуємо таку саму ідеологічну складову.

"Ми повинні подивитися на європейський досвід. Європейська практика – це практика квотування і захисту європейського простору. Перед нами стоїть вибір – чи можемо ми створити новий архетип, нові образи для України? Саме тому, ми створили серіал «Останній Москаль», знімаємо історичну драму за романом Володимира Лиса «Століття Якова», тому робимо фільм за романом Василя Шкляра «Чорний ворон», - розповів він.

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Генеральний директор «1+1 медіа» підкреслив, що ми намагаємось перевести дискурс в іншу площину - нам потрібні власні герої, свої ідеологізми".

"Другий момент - економічний. Так, нам буде дуже важко знімати самостійно, тому що ринок не такий великий, як в Росії. Але ми повинні зробити для себе вибір: або ми знімаємо не так дорого вітчизняне, але якісне, або ми продовжуємо практику, коли дороге російське ставиться в ефір зі спробами применшити унікальну українську продукцію, на яку звичайно є менше грошей», - додав Ткаченко.