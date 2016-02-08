Ярош: Ахметов був одним з тих, хто культивував "особливий статус донбасян"

Про це заявив на зустрічі з мешканцями Маріуполя позафракційний народний депутат, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, повідомляє портал Mariupol.tv.

Якби не Ахметов, на Донбасі не було б такого кривавого конфлікту, вважає нардеп.

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"Всі ті дії, які десятки років відбувалися на Донбасі, весь цей особливий статус "донбасян", його ж давно культивували. І дуже провокувалися всі так звані сорти українців. І в цьому є і його заслуга", - заявив Ярош.

«Для мене такі люди – це практично вороги», - підсумував нардеп.

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Зазначимо, що з початку конфлікту на сході України Ахметов створив Гуманітарний штаб, який надає продуктову, психологічну та адресна медична допомога на Донбасі, в тому числі на окупованих територіях.

Як повідомляє УНІАН, 11 листопада Ярош оголосив про вихід з "Правого сектора". Депутат підкреслив, що він категорично заперечує "псевдореволюційну діяльність, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів". Разом з Ярошем з "Правого сектора" вийшли 5-й і 8-й батальйони, а також 15-й запасний батальйон ДУКа (Харківська область) і медичний батальйон "Госпітальєри".

У "Правому секторі" заявили, що Ярош не послабив рух своїм відходом. В організації побажали колишньому лідерові та його однодумцям успіхів у революційній діяльності. Пізніше бійці запропонували йому особисто очолити український Добровольчий корпус "Правий сектор", на що він погодився.

28 грудня Ярош оголосив про створення нового суспільно-політичного руху.