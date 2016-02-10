Згуладзе про переатестацію: важливіше позбуватися тих, хто не вірить у реформи

15:46, 10 лютого 2016
Суспільство
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Заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе вважає, що викриті в корупції співробітники органів внутрішніх справ мають постати перед судом.

УНІАН

Про це вона сказала під час засідання у Києві спільної колегії МВС та Міністерства юстиції на тему "Від нової поліції до нової юстиції і безпеки громадян", повідомляє Українська правда.

Згуладзе визнала, що "процес реформи завжди буде важким".

"Я знаю, як важко вам – нашим представникам із регіонів – скорочуватися, оптимізуватися, особливо коли ми говоримо про атестацію, переатестацію, набір нових співробітників. У кожному випадку це людина, яку ви знаєте вже роками, – це завжди складно йде. Але через це треба переступити", - сказала вона.

"Я зараз дивлюся на ДМС особливо. Тому що атестація й набір розшириться з поліції на всі органи, які під нашою парасолькою. Без цього ніяк. І не тому, що люди, які там працюють, погані. Можливо, ні. Але якщо людина корумпована – це апріорі "так"", - зазначила Згуладзе.

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"Я б хотіла бачити більше арештів, ніж звільнень. Це раз", - завила заступник голови МВС. А друге – на її думку: "Важливіше позбуватися тих, які не вірять (у реформи) і хочуть перечекати. Ось вони гальмують реформу значно більше".

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розраховує, що до кінця року кожний поліцейський пройде переатестацію.

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