До Криму прибув начальник Генштабу РФ для контролю за ходом "перевірки" окупаційного контингенту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, "начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Герасимов прилетів у Крим для контролю за ходом раптової перевірки боєздатності частин і з'єднань Південного і Центрального військових округів, повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації".

У Криму Герасимов перевірив, зокрема, організацію роботи пунктів управління 31-ї дивізії ППО в ході відбиття масованого ракетно-авіаційного удару умовного противника.

Заступник командувача 4-ї армії ВПС і ППО полковник Андрій Новоселецький доповів Герасимову про те, що, "незважаючи на складну мішенну обстановку, підрозділами 31-ї дивізії ППО у взаємодії із силами Чорноморського флоту і авіацією 4-ї армії ВПС і ППО відбито масований ракетно-авіаційний удар засобів повітряного нападу умовного противника".

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Новоселецький також повідомив, що за командою з пункту управління з'єднання у повітря була піднята винищувальна авіація, приведені в готовність до застосування підрозділи зенітних ракетних військ.

«Розрахунки радіотехнічних військ вели безперервну радіолокаційну розвідку на дальності понад 400 км. Координати повітряних цілей оперативно передавалися авіаційним екіпажам засобами автоматизованих систем управління», - доповів він.

Герасимов також заслухав командувача Чорноморського флоту адмірала Олександра Вітка про обстановку, що склалася у відповідності із задумом проведення раптової перевірки та про стан сил (військ) флоту.