У Сумській області кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 23

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, 6 хворих померли в Конотопському районі, 5 – у місті Суми, 3 – в Сумському районі, по 2 – у Буринському та Лебединському районах, по 1 – у Тростянецькому, Білопільському, Недригайлівському районах, а також містах Шостка і Ромни.

Читайте такожКількість померлих від грипу в Україні зросла до 260

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 лютого, у Сумській області смертність від вірусної пневмонії склала 18 випадків, в тому числі 9 випадків вірусологічно підтверджені.