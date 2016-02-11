У Сумській області кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 23
16:41, 11 лютого 2016Суспільство
204 0
У Сумській області, станом на 10 лютого, кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 23 осіб, у тому числі 10 – вірусологічно підтверджені випадки пандемічного грипу штаму А.
REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.
За його інформацією, 6 хворих померли в Конотопському районі, 5 – у місті Суми, 3 – в Сумському районі, по 2 – у Буринському та Лебединському районах, по 1 – у Тростянецькому, Білопільському, Недригайлівському районах, а також містах Шостка і Ромни.
Читайте такожКількість померлих від грипу в Україні зросла до 260
Як повідомляв УНІАН, станом на 6 лютого, у Сумській області смертність від вірусної пневмонії склала 18 випадків, в тому числі 9 випадків вірусологічно підтверджені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter