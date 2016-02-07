На Сумщині кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 18

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, за останній тиждень в області померли 5 осіб, у т.ч. одна людина – сьогодні.

«За останній тиждень на Сумщині було обстежено 477 хворих, у 65 пацієнтів виявлено вірусну пневмонію, серед яких у 50 осіб було підтверджено грип вірусу А. На жаль, 5 хворих померли: по одному в Недригайлові та Конотопі, ще 3 – в Сумах, один з яких – сьогодні. Всі померлі - люди 35-60 років, які пізно звернулися за медичною допомогою. Наразі маємо ще двох дуже важких хворих у Липовій Долині та Сумах», – зазначив Бутенко.

За даними головного управління Держсанепідслужби в Сумській області, за останній звітний тиждень станом на 5 лютого в регіоні захворіло 11 тисяч 516 осіб, показник склав 102,71 на 10 тис. населення, що на 25,83% вище за епідемічний поріг.

Перевищення епідпорогів на 7-50% продовжується у 7 районах та 3 містах, у понад 1,5 рази – в 5 районах та 1 місті. Найбільше перевищення епідпорогу відзначається у Липоводолинському районі (у 2,6 рази).

Порівняно з минулим тижнем відбулося зниження захворюваності населення області на ГРВІ та грип на 3022 особи, в т. ч. серед дітей на 973 (4195 проти 5168). Питома вага дітей у структурі захворілих становить 36%.

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Кількість госпіталізованих у стаціонари зменшилася і становить 796 осіб проти 918 – на минулому тижні, з них дітей – 414 осіб або 9,87% з числа захворілих.

Залишається призупиненим навчально-виховний процес у 128 закладах освіти у 6 районах і 5 містах області, в т.ч. 14 дитячих дошкільних закладах, 111 школах, 3 професійно-технічних навчальних закладах.

Проти грипу від початку епідсезону по області щеплено 2775 осіб з контингентів підвищеного епідемічного (895 осіб) та медичного ризику (1860 осіб), серед яких переважно медичний персонал лікувально-профілактичних закладів, вихованці та підопічні спеціалізованих інтернатів для дітей і дорослих.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області станом на 2 лютого смертність від вірусної пневмонії становила 13 випадків, у т.ч. 5 випадків вірусологічно підтверджені.