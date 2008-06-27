До 70-річчя загибелі Євгена Коновальця будуть запалені символічні ватри

До Тернополя прибув символічний вогонь, який запалять в населених пунктах області в пам’ять про голову проводу ОУН Євгена Коновальця.

Як розповів кореспонденту УНІАН заступник голови Тернопільської облради Олег ВІТВІЦЬКИЙ, вогонь до Тернополя привезли пластуни із села Зашків Львівської області, де народився Є.Коновалець. “Сьогодні ввечері у палаці культури “Березіль” після урочистого концерту ми роздамо представникам районів свічки з цим вогнем. А 30 червня о 21 годині у кожному населеному пункті на найвищій точці буде запалено ватру, біля якої відбудуться урочистості”, – розповів О.ВІТВИЦЬКИЙ, додавши: «Хтось залучає до заходів священиків, хтось ветеранів ОУН-УПА, програма з вшанування героїв - довільна”.

За його словами, аналогічний захід на Тернопільщині було проведено минулого року в пам’ять про головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. Ватри, за інформацією О.ВІТВІЦЬКОГО, палили в 95% населених пунктах області. Цього року вшановуватимуть Є.Коновальця, з дня загибелі якого минає 70 років. “Акцію “Вогонь пам’яті” ми проводимо 30 червня, оcкільки саме цього дня у 1941 році було проголошено Акт відновлення Української держави. Вогонь же символізує очищення пам’яті від тих шаблонів, які намагалась нав’язати радянська влада, та відновлення історичної справедливості”, – зауважив О.ВІТВІЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що 30 червня о 14 годині у Тернополі з Театрального майдану стартуватиме велопробіг “Вогню пам’яті”. “Велосипедисти проїдуть вулицями, які носять ім’я героїв чи осіб, які прославили Україну. Зокрема, проспектом Бандери, вулицями Коновальця, Крушельницької, Шевченка”, – повідомив О.ВІТВІЦЬКИЙ.