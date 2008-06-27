Відкрився реконструйований вокзал на кордоні з Румунією

Сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого вокзального комплексу “Вадул-Сирет” Львівської залізниці, що є прикордонним залізничним переходом України з Румунією.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії, зокрема, були присутні начальник Львівської залізниці Михайло МОСТОВИЙ, перший заступник голови Чернівецької ОДА Віктор ПАВЛЮК, генеральний консул Румунії в Чернівцях Ромео САНДУЛЕСКУ, представник Румунських залізниць в Україні Олексій БОЙЧУК, уповноважений представник “Укрзалізниці” в Румунії Ярослав ЛУЧКО.

Під час церемонії начальник залізничної станції “Вадул-Сирет” Михайло ГАВЧУК повідомив, що будівля станції була зведена ще в 1969 році і вперше повністю реконструйована з моменту будівництва.

Під час реконструкції були виділені окремі пристосовані приміщення для прикордонних, митних, ветеринарних і карантинних служб, а також комплекс був обладнаний спеціальними залами для перебування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція тривала рік, на неї було витрачено понад 21 млн. грн.

“Наша станція є фактично залізничними воротами України і Румунії. У свою чергу, пасажирські і вантажні потяги з Болгарії, Румунії через нашу станцію курсують в усі куточки України, Росії, а також у більшість країн СНД. Тому дуже важливо, що прикордонний залізничний перехід “Вадул-Сирет” після реконструкції дозволяє всім пасажирам одержати послуги європейського рівня в обладнаних за всіма вимогами приміщеннях вокзального комплексу”, - підкреслив М.ГАВЧУК.