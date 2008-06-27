Візит Ющенка до Португалії наштовхує на нові ідеї

Влада Івано-Франківщини розробить Програму підтримки розвитку малого і середнього бізнесу для людей, які повертатимуться з-за кордону із заробітків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, який супроводжував Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час візиту до Португалії.

За словами М.ПАЛІЙЧУКА, досягнуто домовленість із діючими організаціями українських заробітчан, які надаватимуть облдержадміністрації дані про бажаючих повернутися в Україну і які мають намір розпочати тут свій бізнес. «Це клопітка робота, але громадяни, які прагнуть повернутися на батьківщину, хочуть знати що їх тут чекає», - зауважив керівник області і висловив сподівання, що така програма сприятиме поверненню українців.

Однак він визнав, що там, на заробітках, є вже й такі, що не мають бажання повертатися в Україну. Він вважає, що нині на заробітках за кордоном перебувають «дуже добрі спеціалісти».

М.ПАЛІЙЧУК також повідомив, що Івано-Франківська область презентувала свої інвестиційні можливості на бізнес-форумі. За його словами, невдовзі в область прибудуть португальські бізнесмени, які зацікавилися «нашими пропозиціями». Їх цікавить співпраця в будівництві доріг і розробка корисних копалин, розвиток системи супермаркетів тощо.