Хто знає особливості слобожанського костюму?

27 червня в Луганську відбувся семінар майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Історія і особливості слобожанського костюму».

Як передає кореспондент УНІАН, у семінарі взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва області, працівники краєзнавчих музеїв регіону, представники громадськості.

Семінар проводився з метою підвищення кваліфікації майстрів декоративно-прикладного мистецтва, пропаганди й відродження народної творчості.

У рамках заходу відбулася театралізована демонстрація слобожанських і стилізованих українських костюмів, виготовлених майстринями Луганщини. При цьому вперше в експозиції Новоайдарського краєзнавчого музею був представлений весільний слобожанський костюм ХIХ сторіччя.

Семінар був організований управлінням культури і туризму Луганської обласної державної адміністрації та Луганським обласним центром народної творчості.