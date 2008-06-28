Хто знає особливості слобожанського костюму?
Майстри радилися як бути далі
27 червня в Луганську відбувся семінар майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Історія і особливості слобожанського костюму».
Як передає кореспондент УНІАН, у семінарі взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва області, працівники краєзнавчих музеїв регіону, представники громадськості.
Семінар проводився з метою підвищення кваліфікації майстрів декоративно-прикладного мистецтва, пропаганди й відродження народної творчості.
У рамках заходу відбулася театралізована демонстрація слобожанських і стилізованих українських костюмів, виготовлених майстринями Луганщини. При цьому вперше в експозиції Новоайдарського краєзнавчого музею був представлений весільний слобожанський костюм ХIХ сторіччя.
Семінар був організований управлінням культури і туризму Луганської обласної державної адміністрації та Луганським обласним центром народної творчості.