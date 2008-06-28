"Газпром" готовий будувати автозаправки в Європі і газогін на Алясці

Проект будівництва газопроводу з Аляски в США за участю Газпрому може бути реалізований в рамках альянсу Газпрому і компанії ВР, повідомив на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів глава газового холдингу Олексій Міллер.

"Газпром" також запропонував своїм партнерам в Європі взяти участь у спільному проекті з будівництва європейської мережі автомобільних газових заправок. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву Міллера.

На його думку, з урахуванням високих цін на паливо газ зможе послужити заміною бензину. Наприклад, у Німеччині ціна бензину в 1,7 разу вища, ніж ціна газу.

Глава "Газпрому" також зазначив, що ідея використовувати для автомобілів біопаливо показала свою неспроможність і стала однією з причин глобальної продовольчої кризи. "Реальної альтернативи використанню вуглеводнів немає і в найближчі десятиліття не буде", - додав Міллер.