На базі музею ОУН-УПА відкрили молодіжний табір

На Тернопільщині на базі музею ОУН-УПА у місті Слов’ятин Бережанського району відкрито триденний табір для молоді зі всієї України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів заходу, голова громадської організації ”Молодіжний союз ”Наша Україна” Степан БАРНА, близько 80 молодих людей з різних громадських організацій України три дні житимуть на місці колишньої Старшинської школи УПА, на території якої зараз реконструйовано три криївки. “Молоді люди носитимуть повстанську форму, житимуть за розкладом упівців, вивчатимуть основи рукопашного бою, орієнтування на місцевості, військової тактики, ідеологічної, релігійної та медичної підготовки вояків УПА. Під час акції передбачається спілкування молоді з ветерани УПА і радянської армії”, – розповів С.БАРНА.

Ще в рамках заходу відбудеться презентація збірки коміксів про УПА “Україна в боротьбі”. Збірка є перевиданням Спілки української молоді періоду 60-70-х років. “В такий спосіб ми хочемо ознайомити молодь з різних куточків України з життям і побутом воїнів УПА, заохотити їх до об’єктивного вивчення та популяризації діяльності ОУН-УПА”, – зауважив С.БАРНА.

Організаторами табору “Повстанська ватра” виступили молодіжні організації України, Клуб військової та історичної реконструкції, музей ОУН-УПА міста Слов’ятин.