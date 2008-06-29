Загорілися два гектари степу на Миколаївщині

У 15.00 28 червня в степу біля села Краснопілля Березанського району Миколаївської області виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на кручах вздовж Тілігульського лиману зажевріла суха трава і чагарники на площі 2 га, крім того, горів сухий настил листяного лісу на площі 0,5 га. Близько 19.10 три відділення Державної пожежної охорони, співробітники приватного сільськогосподарського підприємства і місцеві жителі пожежу ліквідували. Жертв і потерпілих немає.

Причина пожежі і розмір матеріальних збитків від нього встановлюються.

Березанський район розташований на узбережжі Чорного моря. До Південної зони степу належить північна частина району, до степу Сухого – південна. Природної деревної рослинності на Березанщині майже немає.