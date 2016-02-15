Під Маріуполем відбудуться навчання сил АТО, місцевих жителів просять не хвилюватися

На сьогодні з 9:00 до 17:00 заплановано проведення навчальних стрільб на полігонах під Маріуполем для підвищення бойових навичок особового складу Збройних Сил України.

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Про це маріупольському сайту 0629 повідомив представник сектора "М" Олександр Кіндсфатер.

Він попросив жителів Маріуполя не хвилюватися, якщо їх потривожать звуки канонади.