Тимошенко розповіла, як домовлялася з Путіним про газ

19:55, 29 червня 2008
Суспільство
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Каже, що вже домовилася

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливість поступового переходу на європейські ціни на газ за 3-4 роки.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що така домовленість була досягнута в суботу в ході зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми домовилися, що від шокового підвищення цін ми переходимо до поступового підвищення цін за кілька років… Я гадаю, що поступово ціни до європейських підійматимуться упродовж 3-4 років», - уточнила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що різке підвищення ціни на газ вдвічі неможливе для економіки України.

Вона також повідомила, що домовилася з прем`єр-міністром Росії про можливість виходу на підписання довгострокової стратегічної газової угоди до 15 вересня 2008 року, після проведення паралельних переговорів з країнами Середньої Азії.

Як повідомлялося, в суботу після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО В.ПУТІН заявив, що є прихильником поступового переходу на європейські ціни на газ для України, однак умову про швидкий перехід на такі ціни ставлять ценральноазійські країни.

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