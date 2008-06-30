Нацбанк задоволений перспективами українського експорту

Перспективи для українського експорту цього року дуже добрі, повідомив в інтерв`ю УНІАН керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький і додав, що вони викликають у нього оптимістичний настрій. Вже в травні-червні «вперше за останні місяців двадцять» експорт товарів і послуг з України буде, за прогнозом експерта, за темпами приросту випереджати імпорт. Як вважає Литвицький, у цьому відкриються додаткові можливості також з огляду на вступ України до СОТ.