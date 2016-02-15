До 4 років засуджено екс-правоохоронця, що планував теракт в Сумах за завданням спецслужб РФ

Як повідомляє прес-центр СБУ, 49-річний сумчанин впродовж 2014-2015 років неодноразово виїжджав на роботу до Російської Федерації. Під час однієї з поїздок його завербували представники російських спецслужб.

Зловмисник за гроші погодився на їхню пропозицію здійснити вибухи в рідному місті для залякування співвітчизників та дестабілізації ситуації в країні.

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Влітку 2015 року він готувався підірвати двома бойовими гранатами автомобіль одного з місцевих громадських активістів, але був затриманий співробітниками Управління СБУ в Сумській області.

Згідно з рішенням Ковпаківського районного суду Сум, зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 (готування до вчинення терористичного акту та незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки.

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