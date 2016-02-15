СБУ знайшла в Києві 4 схрони з арсеналом зброї "одного з НВФ" та 100 кілограмами бурштину

Як повідомляє прес-центр СБУ, схованки були розташовані за місцями проживання зловмисників у Печерському і Святошинському районах столиці та Києво-Святошинському районі області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, 12 пістолетів-кулеметів "Скорпіон", 4 пістолети ТТ, 4 пістолети Макарова, 6 автоматів Калашникова, 10 підствольних гранатометів з гранатами до них, 8 гранат із запалами, 10 дробовиків та травматичних пістолетів, велику кількість набоїв до зброї різного калібру, тротил.

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Крім того, виявлено понад 100 кілограмів бурштину та майже кілограм наркотичних засобів рослинного та синтетичного походження.

Слідчим відділом ГУ СБУ у Києві та Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт).

Обшуки тривають, встановлюється походження зброї та канали надходження її до столиці.

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