У Дніпропетровську вибухнув човен: загинув директор елітного ресторану

Під час вибуху човна, який стався вчора близько 19 години в Дніпропетровську за 20 метрів від берега Дніпра на вул Набережна Перемоги, загинув 52-річний директор ресторану “Хутір” Леонід Котляр.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

ЦГЗ не інформує про версії причин вибуху, посилаючись на проведення слідчих ді на місці трагедії.

Ресторанний комплекс “Хутір” є елітним закладом відпочинку, розташований в зеленій зоні на березі Дніпра, в центральній частині Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську навпроти ресторану "Хутір" на відстані близько 20 м від берега стався вибух рибальського човна відкритого типу, обладнаного бензиновим двигуном. Внаслідок вибуху загинула 1 особа та знищено човен.