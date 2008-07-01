Влада Дніпродзержинська просить у Тимошенко ще 76 мільйонів

Міська влада Дніпродзержинська звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням виділити з Державного бюджету 76 млн. грн. на добудову та реконструкцію транзитного шляхопроводу через річку Дніпро, що з’єднує правобережну та лівобережну частини міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинскої міської ради.

За інформацією прес-служби, міський голова Дніпродзержинська Ярослав КОРЧЕВСЬКИЙ розраховує також на допомогу з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, поїздка якого очікується до міста у липні.

За попередніми даними, близько 10 млн. грн. на відновлювальні роботи дорожнього покриття та конструкцій мосту можуть бути виділені Дніпродзержинську вже цього року.

Загальна довжина лівобережного мостового переходу становить 13,5 км, має 4 прольоти — мости: над суднохідним і несудохідним руслом Дніпра, над залізницею та Єлізаветівською трасою. Побудований у 1996 році для розвантаження транзитного транспортного сполучення з полтавським напрямком та сполученням центру Дніпродзержинська з лівобережним житловим масивом, де мешкають понад 80 тис. городян. До цього рух цього напрямку здійснювався через греблю Дніпродзержинської ГЕС.