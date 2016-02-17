Касько прокоментував відкриття НАБУ кримінального провадження по його квартирах
Звільнений 15 лютого заступник генпрокурора Віталій Касько прокоментував відкриття Національним антикорупційним бюро кримінального провадження по його квартирах.
Журналісти намагалися цілий день зв'язатися з ним, щоб дізнатися його реакцію, а до вечора він надіслав смс-повідомлення, йдеться в сюжеті ТСН.
Касько посилається на слова голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника - в одному з недавніх інтерв'ю він назвав звинувачення деяких народних депутатів на адресу колишнього заступника генпрокурора порожніми політичними маніпуляціями.
Читайте такожГучна відставка Каська: екс-заступник Шокіна вже забрав трудову книжку
Крапку в ситуації, на думку самого Каська, повинен поставити суд, перевіривши всі заяви.
Як повідомляв УНІАН, НАБУ перевіряє факти отримання колишнім заступником генпрокурора Віталієм Касько двох службових квартир і земельної ділянки, які нібито були незаконно приватизовані.