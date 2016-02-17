Касько прокоментував відкриття НАБУ кримінального провадження по його квартирах

Журналісти намагалися цілий день зв'язатися з ним, щоб дізнатися його реакцію, а до вечора він надіслав смс-повідомлення, йдеться в сюжеті ТСН.

Касько посилається на слова голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника - в одному з недавніх інтерв'ю він назвав звинувачення деяких народних депутатів на адресу колишнього заступника генпрокурора порожніми політичними маніпуляціями.

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Крапку в ситуації, на думку самого Каська, повинен поставити суд, перевіривши всі заяви.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ перевіряє факти отримання колишнім заступником генпрокурора Віталієм Касько двох службових квартир і земельної ділянки, які нібито були незаконно приватизовані.