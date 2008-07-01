ДТП у Києві: 1 загиблий, 6 поранених

У Києві в ДПТ, що сталася через перевищення швидкості, загинула одна особа та ще шість травмовані

Київ. 1 липня. УНІАН. У Києві водій автомобіля "Oпель-Астра", рухаючись з проспекту Московського в напрямку проспекту Ватутіна, не обрав безпечної дистанції та швидкості й зіткнувся з автомобілем "Деу-Ланос", що їхав попереду.

Як повідомили УГНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Oпель" від отриманих травм загинула на місці події, а обидва водії та по двоє пасажирів з кожного автомобіля отримали тілесні ушкодження.