ГПУ оголосила підозру слідчому і прокурору за переслідування учасника Майдану

Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій працівників правоохоронних органів та суддів щодо учасників мирних акцій протесту в січні–лютому 2014 року», - наголошується в повідомленні.

Так, за даними ГПУ, за результатами зібраних доказів повідомлено про підозру колишньому слідчому Дніпровського райуправління міліції Києва за фактами незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи за нібито участь у масових заворушеннях (за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 271, ч. 2 ст. 372 КК України). Слідчим суддею відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов'язком носити електронний засіб контролю.

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Крім того, оголошено підозру колишньому прокурору прокуратури Києва у вчиненні за попередньою змовою з зазначеним слідчим незаконного притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи (за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 372 КК України). Відносно підозрюваного слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів (працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суддів).

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