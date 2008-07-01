Керівники міліціонера - винуватця ДТП поплатилися своїми посадами

Безпосередні керівники міліціонера, який скоїв ДТП на Прикарпатті, звільнені із займаних посад.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в Івано-Франківській області, ДТП у Богородчанах стало предметом серйозного службового розслідування. Також в УМВС зазначають, що керівництво і колектив прикарпатської міліції болісно сприйняли цей інцидент, що трапився за участі міліціонера увечері 29 червня. Міліція краю поділяє біль родини, яка втратила дитину, а також приносить вибачення іншим сім’ям і громаді Богородчан за наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

«Водночас інформуємо громадськість про те, що цей інцидент став предметом для проведення серйозного службового розслідування. За його висновками безпосередні керівники особи, що скоїла наїзд на свого колегу-міліціонера і громадян, звільнені з займаних посад. Крім того, наказом начальника УМВС в області генерал-майора міліції Василя КУЗНЄЦОВА до суворої дисциплінарної відповідальності притягнуті інші працівники керівної ланки, до функціональних обов’язків яких належать питання здійснення контролю за особовим складом, в тому числі його перебування поза службою», – йдеться у повідомленні Центру громадських зв’язків УМВС в Івано-Франківській області. Також в УМВС зазначають, що від початку цього року керівництво міліції області вжило додаткові заходи щодо контролю за організацією службової діяльності міліцейських колективів і кожного працівника зокрема. Вони насамперед спрямовані на недопущення фактів порушення законності в роботі, створення атмосфери нетерпимості до будь-яких порушень службової дисципліни. Відповідні служби міліції самі виявляють такі факти, реагують на звернення і скарги громадян. Міліція рішуче позбавляється тих співробітників, які ганьблять її.

Так, від початку року за порушення дисципліни з органів внутрішніх справ було звільнено понад 30 осіб, зокрема, у кількох випадках – за перебування за кермом у нетверезому стані. В обласному УМВС наголошують, що за таке порушення винуватця негайно звільняють з міліції.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2008 року близько 23.00 працівник міліції, який на той час не перебував на службі, рухаючись на власному автомобілі, не впорався з керуванням, збив працівника ДАІ та здійснив наїзд на гурт людей. Унаслідок ДТП одна дівчина (1995 року народження) загинула на місці ДТП, п’ятеро дівчат та інспектор ДАІ із травмами різного ступеню тяжкості були доставлені в лікарню.

Працівника ДАІ, який скоїв ДТП, заарештовано. За фактом вчинення ДТП порушена кримінальна справа. У водія було взято кров для проведення експертизи на вміст алкоголю.