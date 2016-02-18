Турчинов пояснив, чому українська зброя є конкурентною на зовнішніх ринках

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов відзначає конкурентність української зброї на зовнішніх ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на форумі з оборони та безпеки у Києві.

«Наш пріоритет - це відновлення оборонно-промислового комплексу, військового потенціалу, який мала країна 20-30 років тому», - сказав він.

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«Хочу підкреслити, що зброя, яка виробляється в Україні, сьогодні достатньо конкурентна і на зовнішніх ринках, тому що ця зброя і військова техніка проходить випробування не на полігонах, а в жорстоких бойових умовах», - зазначив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, державна компанія "Укрспецекспорт", що є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки, в січні-вересні 2015 року отримала чистий прибуток у розмірі 47,802 млн грн.