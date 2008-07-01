У Тимошенко відмовилися від ідеї спрогнозувати курс гривні до долара?

Кабінет Міністрів України виключив обмінний курс гривні до американського долара з переліку прогнозних макропоказників на 2008 рік.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2008 року №581 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 року № 976», оприлюдненій на сайті уряду.

У попередньому варіанті постанови прогнозний обмінний курс на 2008 рік був на рівні 4,95-5,25 грн. за 1 дол. Саме такі межі коридору затверджено Радою Національного банку України в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік.

З 21 квітня 2005 року офіційний курс гривні було встановлено Нацбанком у межах коридору на рівні 5,05 грн. за 1 долар США і не змінювався до 22 травня 2008 року. На цей день Нацбанк ухвалив рішення про зміцнення національної валюти до 4,85 грн. за 1 дол. США.