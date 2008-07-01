Тимошенко погодилась очолювати підприємців

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України відновила роботу і провела перше організаційне засідання. Співголовами Ради стали прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і керівник громадської організації Ради підприємців Оксана ПРОДАН.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України

Згідно з повідомленням, мета Ради - створення умов для покращання інвестиційного клімату в Україні. Передбачається, що Рада підприємців на базі пропозицій бізнес-структур і профільних асоціацій розроблятиме пропозиції до проектів урядових постанов, наказів міністерств, законопроектів, які стануть основою урядових рішень.

У 2005 році завдяки роботі Ради підприємців було скасовано 5 тис. регуляторних актів, які заважали розвиватися малому і середньому бізнесу.