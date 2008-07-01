БЮТ просить генпрокуророра перевірити документи компанії Vanco

Народні депутати України від БЮТ Микола ТОМЕНКО та Андрій КОЖЕМ’ЯКІН звернулися до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням перевірити факти щодо можливої фальсифікації документів стосовно представників компанії Vanco Prykerchenska Ltd.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, йдеться про факти, оприлюднені в програмі “Попередження”, яка вийшла в ефір 30 червня 2008 року о 20.05 на Першому національному каналі й була присвячена ситуації довкола Vanсo. Зокрема, у програмі були наведені матеріали та інтерв’ю, в яких йдеться про недостовірність інформації щодо осіб, які значаться представниками компанії Vanсo.

М.ТОМЕНКО та А.КОЖЕМ’ЯКІН звертають увагу Генерального прокурора на можливу фальсифікацію з установчими документами компанії Vanсo і просять перевірити факти, наведені у згаданій програмі державного телеканалу.

“Оскільки останнім часом “справа Vanсo ” набула загальнонаціонального розголосу та вже неодноразово йшла мова про можливі корупційні дії навколо цієї структури, вважаємо за необхідне якомога скоріше прояснити ситуацію з можливою фальсифікацією документації компанії Vanсo”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділ продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня.