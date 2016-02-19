Деканоїдзе: справа про застосування зброї патрульним для затримання автомобіля не має стати "інквізицією" для поліції

Сьогодні, 18 лютого, Хатія Деканоїдзе відвідала засідання у Печерському районному суді м. Києва, на якому розглядалося питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно патрульного поліцейського Сергія Олійника, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Глава Національної поліції висловила жаль з приводу рішення судді про взяття поліцейського під варту.

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Хатія Деканоїдзе підкреслила, що з самого початку поліція нічого не приховувала і передала усі необхідні матеріали у слідство. Крім того, зазначила глава Нацполіції, Сергій Олійник свідомо прийшов спершу до прокуратури, а потім – і на засідання суду.

"Найголовніше наше досягнення – це те, що ми відкриті, що ми нічого не приховуємо. Ми повинні бути дуже обережними, щоб це не стало "інквізицією" для поліції", – наголосила Хатія Деканоїдзе.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд заарештував на два місяці поліцейського Сергія Олійника, який підозрюється у навмисному вбивстві підлітка, що перебував у BMW, який переслідували правоохоронці 7 лютого.