Прикордонники ловлять на білоруському кордоні дітей з чорницями

За добу співробітники Державної прикордонної служби України затримали 57 порушників кордону, які намагалися назбирати чорниць у білоруських лісах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, жителі Рокитнянського району Рівненщині здавна звикли збирати ягоди та гриби в лісах та на болотах старого Мерлінського полігону, що в білоруському прикордонні. За дарами лісу вони зазвичай ідуть навпростець, а не через пункти пропуску. Зустріч з українськими прикордонниками для таких порушників загрожує штрафом, а от у білорусів за незаконне перетинання кордону в певних випадках передбачена кримінальна відповідальність.

Торік співробітники Північного регіонального управління Держприкордонслужби затримали майже 3 тисячі українців, з яких третина – діти. У цьому році наразі спробували незаконно назбирати закордонної чорниці 273 особи, з яких лише 79 - дорослих.