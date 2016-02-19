Епідемія грипу та ГРВІ в Україні йде на спад - СЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас під час брифінгу на тему: "Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ: оперативна інформація".

За його словами, знизилися темпи приросту захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей.

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"Вірус грипу відступає, епідемія вщухає. Протягом тижня інтенсивність епідемії знизилася на 20%. Але говорити про завершення епідемії ще рано. Ми досі спостерігаємо випадки тяжкого перебігу грипу, тривають трагічні випадки, ми реєструємо смерті від грипу. В державі продовжуються протиепідемічні заходи для зниження показників захворюваності. На шостому тижні 2016 року в трьох областях показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги - Волинській, Миколаївській, Закарпатській (перевищення сягнуло понад 50%)", - сказав Протас.

За його словами, на карантин через грип та ГРВІ в Україні з 15 тисяч навчальних закладів закрито 105, найбільше у Дніпропетровській області - 37 шкіл.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, з початку епідемічного сезону в Україні від ускладнень внаслідок грипу померло 319 осіб, з яких 5 дітей до 17 років та 2 вагітних.