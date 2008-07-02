На Волині Ford зіткнувся з возом: один загиблий, четверо поранених
10:06, 02 липня 2008Суспільство
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Серед травмованих – дев’ятирічна дитина
У Волинській області, на автодорозі Ковель - Володимир-Волинський - Жовква в с. Литовеж Іваничівського району водій автомобіля "Форд-Оріон", не вибравши безпечну дистанцію та швидкість, допустив наїзд на гужовий віз, що рухався в попутному напрямку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок зіткнення пасажир автомобіля "Форд" від отриманих травм загинув на місці події, а обох водіїв та двох пасажирів автомобіля госпіталізовано до лікарні. Серед травмованих – дев’ятирічна дитина.
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