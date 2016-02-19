Агентство ООН занепокоєне ситуацією з правами внутрішніх переселенців в Україні

Про це говориться у повідомленні на сайті агентства.

"В той час, як криза в Україні входить у третій рік, Агентство ООН у справах біженців залишається занепокоєним обмеженнями свободи пересування внутрішньо переміщених осіб, виступає за надання безперешкодного доступу гуманітарних організацій до постраждалого населення та закликає дозволити людям вільно пересуватись у пошуках безпеки, доступу до послуг та реалізації своїх прав", - сказано у ньому.

Організація вітає те, що це питання було підняте під час слухань щодо ситуації з правами внутрішньо переміщених осіб, які відбулися 18 лютого у Верховній Раді.

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Агентство наголошує, що процедури реєстрації та отримання документів, особливо на непідконтрольних уряду територіях, потребують негайного вирішення, а існуючі законодавчі та процедурні прогалини можуть призвести до зростання кількості не задокументованих дітей, підвищуючи ризик безгромадянства.

"Через затяжний характер переміщення існує термінова необхідність пошуку сталих рішень для людей, які не можуть повернутися до своїх домівок. Зокрема, владі рекомендовано розробити довготерміновий та системний підхід для вирішення потреб переселенців у житлі. Уряду також необхідно закласти достатньо фінансування для впровадження нещодавно прийнятої програма по інтеграції переселенців та Плану дій до неї", - зазначається в повідомленні.

Агентство також сподівається, що дискусія, яку було розпочато на парламентських слуханнях, буде взято до уваги відповідними органами влади, а також враховано при розробці законодавчої бази та впровадженню урядової політики.

Агентство ООН у справах біженців зазначає, що і надалі готове підтримувати українську владу і громади у задоволенні потреб ВПО та постраждалого населення, хто потребують захисту і допомоги, де б вони не знаходилися.

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