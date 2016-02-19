Контрольний пункт "Зайцево" буде відкритий з завтрашнього дня

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"В останні дні на даному пропускному пункті спостерігається суттєве зменшення інтенсивності обстрілів. Тому і прийнято відповідний наказ – з 20 лютого мешканці тимчасово окупованих населених пунктів зможуть вільно потрапити на територію, на якій діють закони Української держави", - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі нагадують, що КПВВ «Зайцево» було тимчасово закрито 3 лютого 2016 р. після того, як російсько-терористичні угрупування кілька разів поспіль обстріляли пропускний пункт із 88-ми та 120-ти мм мінометів.

"Штаб АТО та військово-цивільна адміністрація пішли на цей вимушений крок щоби убезпечити життя та здоров’я цивільного населення", - наголосили у штабі.