Прикордонники закрили пункт пропуску "Зайцеве" на невизначений термін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян. "Роботу КПВВ "Зайцеве" призупинено на невизначений термін, до того часу, доки ситуація не стабілізується, і якщо буде продовжуватися тенденція й на інших напрямках, і для громадян, які слідують через КПВВ, буде створюватися загроза життю і здоров'ю, звичайно, можливо, будуть прийняті рішення про закриття КПВВ на інших напрямках", - долав Слободян.

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Він наголосив, що до стабілізації ситуації про відкриття КПВВ "Зайцеве" "не може бути навіть мови".

Слободян підкреслив, що на даний момент основним фактором, який стримує відкриття нових КПВВ, є активізація російсько-терористичних військ на сході України.

"Відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду обговорювалося. І з порядку денного воно не знято. Прикордонники в межах своєї компетенції надають рекомендації щодо найбільш доцільних напрямків відкриття і того, яким чином краще облаштувати ці КПВВ, але прерогатива прийняття рішення лежить все-таки на військово-цивільних адміністраціях і штабі АТО", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Державна прикордонна служба України заявила про закриття КПВВ "Зайцеве" через обстріли російських найманців.

Сьогодні, 4 лютого, у штабі АТО заявили, що проросійські бойовики хочуть "стерли з лиця землі" Зайцеве.

"Після вимушеного закриття керівництвом АТО контрольного пункту в’їзду/виїзду "Зайцеве", проросійські бойовики розпочали застосовувати тактику «випаленої землі»", - зазначили у повідомленні.