ГПУ очікує внесення змін до закону для продовження розслідування справ щодо Майдану, в Раді пообіцяли виправитися

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи заяву начальника управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, що з 1 березня ГПУ припиняє розслідування справ про злочини на Майдані.

“Я вважаю неправильним і не розумію, чому сьогодні Верховна Рада не внесла до порядку денного і не проголосувала за внесення змін до закону, щоб відтермінувати до осені вступ його в дію, але не вбачаю наразі якихось критичних наслідків у тому, що начебто справи, які знаходяться в Генпрокуратурі стосовно злочинів проти Майдану та злочинів колишніх високопосадовців, не розслідуватимуться”, - сказав Паламарчук.

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Він пояснив, що, відповідно до законодавства, ці справи мають бути передані для подальшого розслідування від Генеральної прокуратури у ДБР, але оскільки навіть технічно та організаційно не вирішено питання про функціонування Бюро, ці справи нікуди не можуть бути передані і залишаються у Генпрокуратурі.

За словами Паламарчука, для створення керівного складу ДБР необхідно сформувати конкурсну комісію, до якої мають увійти по троє представників Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації президента, а оскільки на даний час не обрано керівний склад, не створено конкурсну комісію, передавати справи нема куди.

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Паламарчук припустив, що найближчим часом зміни до закону про ДБР у контексті відтермінування початку діяльності Бюро будуть внесені на голосування у парламент.

У свою чергу, Горбатюк у коментарі УНІАН заявив, що через невнесення парламентом змін до закону про ДБР де-юре Генпрокуратура не має права продовжувати розслідування справ про злочини проти Майдану, при цьому де-факто їх нікуди передавати, і тому вони залишаться у Генпрокуратурі до моменту початку повноцінного функціонування Державного бюро розслідувань.

На запитання, чи буде Генпрокуратура до ухвалення змін парламентом продовжувати розслідування таких справ, Горбатюк відповів: «Фактично це робити можна, але з юридичної точки зору ці розслідування пізніше можуть визнати незаконними».

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Горбатюк сьогодні, 19 лютого, заявив, що з 1 березня ГПУ припиняє розслідування справ про злочини на Майдані.

«Є закон про Державне бюро розслідувань. У зв’язку з недосконалістю його статей маємо ситуацію, що з 1 березня слідство не зможе тривати. Тому що слідчі прокуратури втратять повноваження, а ДБР працюватиме не буде», - сказав Горбатюк.

Він наголосив, що пленарний тиждень завершився, а зміни не ухвалені. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 березня.

Як відомо, законопроектом № 4099 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо терміну набрання чинності» пропонується відтермінувати до 1 вересня 2016 року термін створення Державного бюро розслідувань (у чинній редакції - 1 березня 2016 року) з метою належного вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових та фінансових питань створення Бюро.

На даний момент Бюро не створене, але саме до його компетенції віднесено, в тому числі, слідство у злочинах проти Майдану.

17 лютого Горбатюк закликав парламент внести найближчим часом зміни до законодавства про Державне бюро розслідувань, аби слідство щодо злочинів проти Майдану не зупинилося 1 березня «у штучний позов».