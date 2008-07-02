Синоптики обіцяють спеку з дощем і градом

Завтра в Україні буде спекотно, подекуди короткочасні дощі та град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у другій половині дня 2 липня та протягом доби 3 липня в Україні, окрім західних, Житомирської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, у східних, Сумській та Полтавській областях, а 2 липня і в Криму місцями сильні дощі. У зв`язку з спекотною, переважно сухою погодою в більшості районів південних областей та Криму утримається надзвичайно висока пожежна небезпека. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

4-5 липня мінлива хмарність. 4 липня переважно без опадів, лише вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози, подекуди сильні дощі, град, у західних областях місцями шквали 19-24 м/с. 5 липня в Україні короткочасні дощі, грози, лише вночі у південній частині та східних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 липня у південних областях та Криму, а 5 липня у східних областях та Приазов"ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів, а 5 липня і у південних областях до 21°; вдень 22-27°, на півдні 28-33°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

6-7 липня в Україні переважно без опадів, лише у західних, 6 липня і у східних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°; вдень 6 липня 22-27°, 7 липня 25-30°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

У Київській області 3 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

4-5 липня на Київщині мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вдень 4 липня місцями сильні), грози, подекуди град, лише 4 липня вночі переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

6-7 липня у Київській області без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 6 липня 22-27°, 7 липня 25-30°.