Міністр промполітики про Росію, "Руслан" і доцільність

Міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ заявляє, що говорити про відновлення спільного з Росією виробництва літака Ан-124 наразі рано.

Про це він сказав журналістам, коментуючи на прохання УНІАН інформацію про можливе відновлення спільного виробництва літака в третьому кварталі поточного року.

«На сьогодні неможливо відновити виробництво. Зараз у третьому кварталі ми повинні перевірити стан усіх підприємств і Росії, і України, які постачають комплектувальні для літака, а таких підприємств сотні», - зазначив міністр.

За його словами, враховуючи, що літаків не виробляли близько 20 років, багато підприємств на сьогодні не можуть виробляти комплектувальні до цього літака.

Також В.НОВИЦЬКИЙ сказав, що до кінця не вивчено питання ринку для цих літаків. «Росіяни поки не бачать такої потреби, не бачать умов, які зумовили б економічну доцільність створення такого виробництва… Поки триває процес вивчення», - наголосив міністр. Він також додав, що вивчення перспективи спільного виробництва Ан-124 може зайняти кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками третього засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося 28 квітня, Україна й Росія домовилися в третьому кварталі цього року відновити виробництво літака Ан-124/100 «Руслан».

Важкий військово-транспортний літак Ан-124 є найбільшим і вантажопідйомним літаком, що серійно випускається, у світі. Літак призначений для перевезення на великі відстані важких і великогабаритних вантажів, різної спеціальної техніки.