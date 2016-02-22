Мальовнича, Кобзарська та назви на честь воїнів АТО: у Черкасах перейменували понад 60 вулиць і провулків

У Черкасах в рамках декомунізації перейменовано 62 вулиці та провулки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко 22 лютого.

Згідно з документом, перейменовано вулиці та провулки як у центрі міста так і в спальних районах і на околицях. Нові назви мають як нейтральний характер, як то вулиця Мальовнича, Кобзарська, так і присвячені видатним черкаським та українським діячам, історичним постатям, а також 9-ти воїнам з Черкас, які загинули в зоні АТО. Деяким вулицям повернуто історичні назви.

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Загалом у Черкасах в рамах декомунізації вже перейменовано 73 вулиці та провулки та 1 міський парк. В той же час у залишається ще більше 20 вулиць та провулків, які підлягають декомунізації, а також меморіальні таблички на будинках та пам’ятні знаки.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 15 травня 2015 року підписав закони про декомунізацію. Зокрема, закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки». Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації. Закони були прийняті парламентом 9 квітня 2015 р.