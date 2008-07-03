З 7 липня хліб «Український» у Києві коштуватиме 3,16 грн

Відкрите акціонерне товариство «Хліб Києва» заявляє, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Як ідеться у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН, гостра фінансово-економічна криза, у якій на цей момент знаходяться підприємства ВАТ «Хліб Києва» – ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин», спонукає підприємства піти на непопулярний крок – підвищити ціни на наймасовішу складову продукції – соціальні сорти хлібу.

"На жаль, звернення трудових колективів столичних пекарів та мукомелів до органів державної влади з проханнями про підвищення цін на масові сорти хліба та батони вищого ґатунку не привели до бажаних результатів. У зв’язку з тим, що рентабельність продукції на підприємствах ВАТ «Київхліб» та ВАТ «Київмлин» у квітні 2008 року становила мінус 30% на батон «Нива», мінус 37% на хліб «Український», мінус 28% на хліб «Пшеничний», підприємства знаходяться на межі зупинки. Для нормальної життєдіяльності підприємств хлібопекарської галузі необхідні механізми ціноутворення, які забезпечили би рентабельність виробництва на ріні не нижче 15%", йдеться у повідомленні.

Керівництво компанії вважає, що політика подальшого утримування низької ціни на хліб загрожує підприємству серйозними проблемами, аж до банкрутства. Сучасні економічні умови швидко змінюються і спонукають компанію переглянути ціни на продукт, що виробляється.

В результаті цього з 7 липня ціна батона «Нива» складатиме 2,30 грн. (замість теперішньої 1,40 грн.), хліба «Український» - 3,16 грн. (сьогодні 1,64 грн.), хліба «Пшеничний» - 2,68 грн. (сьогодні – 1,60 грн.).

"Востаннє столичні пекарі підвищували ціни на хліб у серпні 2006 року. За минулі майже два роки суттєво зросли ціни на складові як самого хлібу (до прикладу, пшениці на 90%, жито – 140%, соняшникову олію – 200%), так і задіяні енергоносії та послуги (природний газ – на 95,7%, електроенергія – на 100%, зарплата співробітникам – на 42%). При суттєвому подорожчанні всіх компонентів виробництва хліба ціна на нього залишилась старою і зараз руйнує економіку підприємств – щомісячні збитки в середньому складають 17-18 млн. грн. – більше, ніж 100 млн. грн. за перше півріччя 2008 року.

Окрім того, існуюча цінова політика на хліб не дозволяє керівництву підприємства ефективно вирішувати соціальні питання. На даний момент середньомісячна зарплата робітника компанії, з урахуванням нічних і святкових змін, становить 2 588 грн, що істотно нижче середньої заробітної плати по Києву – 3 045 грн. і є причиною високої плинності кадрів. Так, в 2007 році плинність кадрів на хлібозаводах становила 28,7%. Прямим наслідком економічної неспроможності є відсутність коштів на модернізацію виробничого процесу. Технологічно і морально застаріле обладнання, на якому щоденно виробляються тонни хлібопродуктів, погрожують перебоями з продуктом «номер один» для киян", заявляє ВАТ "Хліб Києва".