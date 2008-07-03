НКРЕ "порадує" новими тарифами на газ до кінця липня

Національна комісія регулювання електроенергетики розраховує закінчити процедуру перегляду тарифів на газ для населення до кінця липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перед засіданням комісії голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Він повідомив, зокрема, що на сьогодні комісія має в своєму розпорядженні підготовлені та узгоджені розрахунки перегляду тарифів обласних газопостачальних компаній, а також для побутових абонентів, і найближчим часом направить їх на погодження в Міністерство економіки та Міністерство фінансів.

«У нас розрахунки на сьогодні готові, ми направляємо їх в Мінекономіки і Мінфін для погодження», - сказав голова НКРЕ, зазначивши, що паралельно ці документи буде направлено на погодження в профспілки.

В.КАЛЬЧЕНКО нагадав, що в разі проходження погоджувальних процедур і прийняття відповідної постанови комісією вона має протягом 10 днів бути зареєстрована в Міністерстві юстиції, і лише після цього документ набере юридичної сили.

«Реально, я думаю, впродовж липня ми розглянемо це питання», - сказав В.КАЛЬЧЕНКО.

В.КАЛЬЧЕНКО наголосив, що НКРЕ поки не отримувала офіційних документів Кабінету Міністрів з рекомендаціями переглянути тарифи на газ для населення. Він зазначив, що лише після отримання цих документів почнеться процедура погодження.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою (№346 від 9 квітня 2008 року) рекомендував НКРЕ з травня до грудня поточного року поетапно підвищити роздрібні ціни на газ для населення в межах 3-5% щомісяця залежно від об`ємів споживання.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ передбачити щомісячні 3% підвищень роздрібної ціни для побутових споживачів з об`ємом споживання до 12 тис. куб. м і 5% щомісячне підвищення для абонентів, які споживають понад 12 тис. куб. м.

17 квітня НКРЕ відклала затвердження нових роздрібних цін на газ для населення до 24 квітня, але на сьогодні тарифи так і не затверджено.

Постановою Кабінету Міністрів від 25 червня рекомендовано Національній комісії регулювання електроенергетики переглянути тарифи обласних газопостачальних компаній на послуги з розподілу та транспортування і роздрібні ціни на газ для населення з 1 липня (цією постановою вносяться відповідні зміни в п. 8 постанови Кабміну від 29 квітня 2006 р. №605).

Згідно з документом, НКРЕ рекомендовано переглянути роздрібні ціни на газ для населення з урахуванням таких рівнів граничних цін:

за умови, що рівень споживання не перевищує 2500 куб. м на рік - 367 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 6000 куб. м на рік - 546 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 12000 куб. м на рік - 1112 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання перевищує 12000 куб. м на рік - 1329 грн. за 1 тис. куб. м.

Таким чином, рівень граничних цін на газ для побутових споживачів підвищено Кабміном на 8,3-13,8% залежно від об`ємів споживання.

2 липня прес-служба Кабміну з посиланням на офіційну заяву міністра палива й енергетики Юрія ПРОДАНА повідомила, що Міністерство палива й енергетики заявляє, що підвищення цін на природний газ для населення з 1 липня не відбудеться.

Ціни на газ для населення не переглядали з кінця 2006 року, тимчасом як витрати газодобувних і газотранспортних підприємств суттєво зросли.