Невдоволені бойовики обговорюють застосування "революційних методів" проти своїх ватажків - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук сказав під час брифінгу.

Ткачук зауважив, що всередині незаконних збройних формуваннях на території Донецької та Луганської областей "не все гаразд".

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"Обговорюється в рядах бойовиків навіть застосування революційних методів. Тому що зростає невдоволення командирами і політичним керівництвом так званих "республік", - сказав він.

Ткачук також повідомив, що у першому батальйоні територіальної оборони першого армійського корпусу бойовиків було зафіксовано факти масового дезертирства.

"Цей підрозділ знаходиться у селищі Зайцеве поблизу Горлівки", - додав Ткачук.

Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донбасу російські військовослужбовці через незадовільне грошове і матеріальне забезпечення висловлюють непокору командирам і вдаються до дезертирства.