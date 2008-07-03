На заході, півночі та в центрі України оголошено штормове попередження

У західних, північних та центральних регіонах України оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень 4 липня та вночі 5 липня у західній частині, вдень 5 липня у північних та центральних областях грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-22 м/с, вдень 4 липня на заході в окремих районах 25 м/с.