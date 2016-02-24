Одного з керівників тилу Внутрішніх військ судитимуть за державну зраду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, СБУ провела розслідування щодо колишнього заступника командира – начальника тилу об’єднаного вузлу зв’язку ВВ МВС України за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Читайте такожМіноборони покарає командирів, як довели військових на полігоні "Широкий лан" до демаршу

У березні 2014 року в Сімферополі військовослужбовця завербував співробітник Головного розвідуправління Генштабу РФ. Тоді він отримав завдання збирати інформацію з обмеженим доступом щодо дислокації та діяльності Внутрішніх військ МВС України.

Повідомляється, що використовуючи службове становище, допуск по формі 3 та доступ до державної таємниці, він зібрав і планував передати в Генштаб РФ відомості щодо засобів і схем зв’язку та спецзв’язку Внутрішніх військ МВС. Проте 12 квітня 2014 року під час спроби виїхати до АРК його викрили у Києві співробітники СБУ.

Зараз обвинуваченого розшукують.