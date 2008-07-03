До приїзду Платіні міліція приборкувала "вболівальників" (додані фото)

Сьогодні спецпідрозділи МВС та внутрішніх військ України провели в Києві на НСК «Олімпійський» тактичні навчання з запобігання масовим заворушенням на стадіоні під час футбольного матчу в рамках підготовки до проведення фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, за легендою навчання, після призначення арбітром сумнівного пенальті на користь однієї з команд в одному з секторів стадіону серед вболівальників спалахнули масові заворушення, пов’язані з незадоволенням таким рішенням. «Розлючені вболівальники кидали димові шашки, пластикові пляшки, чинили бійки. За кілька хвилин співробітники міліції локалізували осередок заворушень і відтиснули «занадто емоційних вболівальників” до виходу зі стадіону, затримавши при цьому близько двох десятків осіб, які найбільше порушували громадський порядок та чинили опір правоохоронцям.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам перший заступник начальника департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ, до Євро-2012 в Україні буде створено спеціальні резерви з працівників міліції, які пройдуть спеціальні навчання, якщо охорона стадіону не буде справлятися з припиненням порушень порядку. Саме тоді ці спецпідрозділи прийдуть їм на допомогу.

За словами В.МАЄВСЬКОГО, подібні навчання будуть проводитися щомісячно в тих містах, яких заплановано футбольні матчі фінальної частини Євро-2012.

«Такі навчання ми вже проводили в деяких областях, але на стадіоні це вперше», - сказав В.МАЄВСЬКИЙ.

Говорячи про Троїцьку площу біля НСК Олімпійський, він заначив, «ця площа, яка була будемо говорити, є основним недоліком по евакуації і запуску глядачів (на стадіон)».

У свою чергу керівник підрозділу взаємодії та координації правоохоронних органів Національного агентства України з підготовки до Євро-2012 Владислав ФОЯ сказав, «ми є фундаторами нової ненасильницької ідеології під час проведення футбольних матчів і після них». При цьому він пояснив, що агентством передбачено внесення на затвердження до Кабінету міністрів України відповідної концепції.

У сьогоднішніх навчаннях взяло участь близько 1,5 тис. співробітників міліції та статистів, які грали роль вболівальників.

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