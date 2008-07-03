Центром Миколаєва 60 жінок ганяли мера

Вранці 3 липня людей з 60 гнали по вулицею Лягіна міського голову Миколаєва Володимира Чайку. У жінок, що влаштували таке облавне полювання на мера, особливої меті прогнати його центром міста з вигуками «Чайці ганьба!» не було – вони лише хотіли з ним поговорити, пише Обком.

Вже місяць щодня прилеглі до Центрального ринку вулиці намагаються очистити від стихійної торгівлі за допомогою нарядів «Беркута» і представників відділу торгівлі міськвиконкому. Сьогодні під стіни мерії з плакатами «Для вас ми бидло?», «Простому народу не заважаємо, а чим заважаємо ВАМ?» і т.д. прийшли торговці, яких намагалися “вичистити”. За словами жінок різного віку, у більшості з них є необхідні для здійснення торгівлі документи, податки всі платять, а ось дозволу на виносну торгівлю, який у них вимагали перевіряючі під час рейдів, дійсно немає.

Емоції сягнули вершини напруження, коли представники пікетників після «походу» до відділу торгівлі повідомили, що альтернативи не немає - треба шукати собі торгові місця усередині ринків. І тут з центрального входу мерії вийшов на вулицю міський голова. Торговки, углядівши мера, бігом кинулися за ним – поговорити. Проте Володимир Чайка намірів зупинятися не демонстрував і продовжував рух. За ним услід біг представник правоохоронних органів, а навколо не було жодного наряду міліції, щоб врятувати міського голову від облави.

Такою дружною кампанією із вигуками «Навіщо ми його обирали, якщо він з нами навіть розмовляти не хоче?» добігли по Лягіна практично до середини кварталу між Великою Морською і Спаською, де мер спробував прослизнути в машину. Й таки просочився до салону, от тільки виїхати машина не змогла, тому що авангард пікетників заблокував проїзд вперед, а ар`єргард тим часом підпер машину ззаду. Безуспішними були і спроби одного міліціонера і що випадково зустрівся мерові по дорозі, та депутата міської ради В’ячеслава Ніколаєва відтіснити натовп розлючених жінок від машини.

Мер вибрався з машини, і перше, що він сказав, було: «Я такого дикунства ще не бачив». Зрозумівши, що від нього хочуть і з якою проблемою прийшли жінки, Володимир Чайка повідомив, що вчора була проведена нарада з питань торгівлі на ринках, і керівникам ринків було дано вказівку надати торгуючим місця усередині ринків.

«Я у понеділок прилітаю з відрядження, тому о 20.00 чекаю ваших представників», - сказав міський голова.

Отримавши запрошення від мера, його машину таки відпустили.